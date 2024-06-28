Представлен ноутбук MSI Titan 18 Pro Ryzen Edition 2024

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Titan 18 Pro Ryzen Edition 2024, которая уже доступна для покупки в Китае по цене в 3030 долларов. Новинку оснастили 16-ядерным 32-поточным процессором AMD Ryzen 9 7945HX3D с тактовой частотой до 5,4 ГГц, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 с двумя вентиляторами, шестью тепловыми трубками и TDP до 250 Вт, 32 ГБ оперативной памяти DDR5, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, 18-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 точек, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и кадровой частотой 240 Гц, шестью динамиками, аккумулятором ёмкостью 99,9 Втч, интерфейсами USB 3.2 Gen1 Type-A, USB 3.2 Gen1 Type-C и HDMI 2.1, портом RJ45 и корпусом массой 3,6 кг.