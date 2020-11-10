Представлен ноутбук MacBook Pro на процессоре Apple M1

Компания Apple представила ноутбук MacBook Pro 13, который получил фирменную ARM-платформу Apple M1. Новинка характеризуется возросшей до 2,8 раз производительностью процессора и до 8 раз графикой в сравнении с базовой версией предшественника на Core i5 с графикой Intel, встроенным нейромодулем, более низким энергопотреблением, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 256, 512 ГБ, 1 или 2 ТБ, 13,3-дюймовым экраном Retina, улучшенной фронтальной камерой и вернувшимся звуком при включении устройства. Ноутбук станет доступен для предварительного заказа с 12 ноября по цене в 130 тысяч рублей за базовую версию.