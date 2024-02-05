Ноутбук Machenike Sugon 15 Pro с Intel Core i7-13650HX оценен в $850

Компания Machenike пополнила ассортимент ноутбуков новой версией модели Sugon 15 Pro, которая уже доступна для покупки в Китае по цене в 850 долларов. Новинка характеризуется 14-ядерным 20-поточным чипом Intel Core i7-13650HX с тактовой частотой до 4.9 ГГц, дискретным графическим адаптером NVIDIA RTX4060 Laptop с 8 ГБ памяти, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, экраном с разрешением 2,5K, частотой обновления 165 Гц, 100-процентным покрытием цветового пространства sRGB, яркостью 300 нит, углом обзора 170 градусов и поддержкой DC Dimming, системой охлаждения с тремя вентиляторами и пятью тепловыми трубками, тремя слотами для накопителей формата M.2, двумя интерфейсами USB-C 3.2 Gen 2, по одному разъему USB-A 3.2 Gen 2 и HDMI, а также портом RJ45.

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