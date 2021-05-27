Представлен ноутбук Maingear Element Lite на ntel Tiger Lake

Компания Maingear пополнила ассортимент ноутбуков моделью Element Lite, которая работает под управлением операционной системы Windows 10. Новинка также характеризуется 4-ядерным 8-поточным процессором Intel Core i7-1165G7 (Tiger Lake) с тактовой частотой до 4,7 ГГц и графикой Intel Iris Xe, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4-4266, твердотельным накопителем WD_Black SN850 Gen4 M.2 NVMe на 2 ТБ или модулем Intel 660p Gen3 M.2 NVMe на те же 2 ТБ, 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, кадровой частотой 60 Гц и поддержкой сенсорного ввода, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, разъемами Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen3 и HDMI, размерами 355:230:14,9 мм и массой 1,65 кг. Цена ноутбука составляет 1400 долларов.

Комментарии и отзывы Maingear Element Lite
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