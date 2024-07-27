Представлен ноутбук Maingear ML-17 c двумя портами Thunderbolt 5

Компания Maingear пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью ML-17, цена на которую начинается от 3900 долларов. Новинка характеризуется 24-ядерным 32-поточным процессором Intel Core i9-14900HX с тактовой частотой до 5.8 ГГц, графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop, 17-дюймовым дисплеем с разрешением QHD, частотой обновления 240 Гц и поддержкой синхронизации G-Sync, до 64 ГБ оперативной памяти, тремя слотами для твердотельных накопителей, батареей ёмкостью 99 Втч, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также корпусом с размерами 396:278:24,9 мм и массой 3,29 кг. Главной особенностью ноутбука стали два порта Thunderbolt 5, один из которых может похвастаться поддержкой режима 120 Гбит/с.

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