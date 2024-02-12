Представлен ноутбук Mechanical Revolution Aurora Pro 2024

Компания Mechanical Revolution пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Aurora Pro 2024, которая отличается от предыдущего поколения 14-ядерным 20-поточным процессором Core i7-13650HX с тактовой частотой до 4,9 ГГц. Новинка также характеризуется графическими адаптерами NVIDIA RTX 4060 и 4070 Laptop, 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 165 Гц, яркостью 500 кд/м2 и 100-процентным покрытием цветового пространства sRGB, системой охлаждения с медными трубками и двумя вентиляторами, 16 ГБ ОЗУ DDR5, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ (скорость чтения 7000 МБ/с), зарядным устройством из карбида кремния мощностью 240 Вт, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, ридером карт памяти SD, интерфейсами USB-A, USB-C, HDMI 2.1 и Mini DP, а также проводным сетевым портом. Цена на ноутбук составляет 900 или 970 долларов в зависимости от конфигурации.

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