Представлен ноутбук Mechanical Revolution Unbounded 14 Pro 2024

Компания Mechanical Revolution пополнила ассортимент ноутбуков моделью Unbounded 14 Pro 2024, которая основана на новом процессоре Intel Core Ultra 5 125H (производительность на уровне AMD Ryzen 7 7840HS). Новинка также характеризуется 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 2 ТБ, 14-дюймовым экраном с разрешением 2,8K, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 400 нит и 100-процентным охватом цветового пространства sRGB, металлическим корпусом массой 1,47 кг и толщиной 16,95 мм, разъемом Thunderbolt 4, полнофункциональным портом USB-C, а также интерфейсами USB-A и HDMI 2.0. Ноутбук оценен в Китае в 735 долларов.

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