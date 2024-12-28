Представлен ноутбук Mechrevo Unbounded 14N на Core Ultra 5 228V

Компания Mechrevo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Unbounded 14N, которая основана на 8-ядерном процессоре Intel Core Ultra 5 228V с тактовой частотой до 4,5 ГГц и графикой Arc 130V.

Новинку также оснастили 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8533, твердотельным накопителем PCIe вместимостью 1 ТБ, IPS-экраном с разрешением 2880:1800 точек (формат 2,8K), кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 350 нит и 100-процентным покрытием цветовой палитры sRGB, корпусом толщиной 17,3 мм и массой 1,39 кг, интерфейсами HDMI 2.0, USB 3.2 Type-A, USB 2.0 Type-A и USB 3.2 Type-C, 3,5-мм гнездом для наушников и автономностью до 18,5 часа. Ноутбук появится в китайской продаже 13 января по цене в 850 долларов.