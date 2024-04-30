Представлен ноутбук Mechrevo Unbounded 15 Pro Ryzen Edition

Компания Mechrevo пополнила ассортимент мощных и недорогих ноутбуков моделью Unbounded 15 Pro Ryzen Edition, которая оценена на дебютном китайском рынке в 595 долларов. Новинку оснастили 8-ядерным 16-поточным чипом AMD Ryzen 7 8845HS с тактовой частотой до 5,1 ГГц, производительной встроенной графикой Radeon 780M и TDP от 35 до 54 Вт, 24 ГБ ОЗУ DDR5-5600 (можно расширить до 96 ГБ), твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ (поддерживается 8 ТБ), 15,3-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 120 Гц, максимальной яркостью 350 нит и 100% охватом цветовой гаммы sRGB, двумя вентиляторами в системе охлаждения, батареей ёмкостью 90 Втч, поддержкой 100-Вт зарядки, интерфейсом HDMI 2.0, портом RJ45, разъёмами USB3.2 Gen 1, USB4 и полнофункциональным USB Type-C, а также 3,5-мм гнездом для наушников.

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