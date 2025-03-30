Представлен ноутбук Mechrevo Unlimited 15X Pro 2025 на Ryzen AI 9 H 365

Компания Mechrevo пополнила ассортимент недорогих геймерских ноутбуков моделью Unlimited 15X Pro 2025, которая оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 770 долларов. Новинку оснастили 10-ядерным процессором AMD Ryzen AI 9 H 365 с тактовой частотой до 5 ГГц, интегрированным графическим адаптером Radeon 880M, 32 ГБ двухканальной оперативной памяти DDR5-5600, SSD PCIe 4.0 ×4 вместимостью 1 ТБ, еще одним слотом M.2 2280, 15,3-дюймовым дисплеем с разрешение 2560:1600 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 400 нит и 100% покрытием цветовой палитры sRGB, металлическим корпусом массой 1,71 кг, клавиатурой с RGB-подсветкой и ходом клавиш 1,4 мм, батареей ёмкостью 99 Втч, 140-Вт комплектной зарядкой, интерфейсами USB4, HDMI 2.1, USB-A 3.2 Gen 1 и USB-A 2.0, USB-C, портом RJ45 и 3,5-мм аудиогнездом.