Представлен ноутбук Microsoft Surface Laptop 5

Компания Microsoft пополнила ассортимент ноутбуков моделью Surface Pro 9, которая основана на чипах Intel Core двенадцатого поколения. Новинку оснастили процессорами Intel от Core i5-1235U до Core i7-1255U, от 8 ГБ до 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью от 128 ГБ до 1 ТБ, 13-дюймовым дисплеем PixelSense с разрешением 2880:1920 пикселей и частотой обновления 120 Гц, поддержкой стилуса Surface Slim Pen и съёмной клавиатурой. Также была представлена версия Surface Pro 9 5G на кастомной платформе Microsoft SQ3 с архитектурой Arm. Обе новинки появятся в продаже 25 октября по цене от 1000 и от 1300 долларов соответственно.

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