Представлен ноутбук НP Star Book Pro 14 2024

Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков моделью Star Book Pro 14 2024, которая основана на процессорах intel Core Ultra 5 125H и Core Ultra 7 155H.

Новинка также характеризуется 16 ГБ или 32 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5X 7467 МГц, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, матовым IPS-экраном с разрешением 2,5K, кадровой частотой 120 Гц, соотношением сторон 16:10, яркостью 300 нит и 100% покрытием цветового пространства sRGB у версии с чипом Core Ultra 5 125H, а также OLED-дисплеем с разрешением 2,8K, частотой обновления 120 Гц, 100% охватом DCI-P3 и пиковой яркостью 400 нит у старшей версии, металлическим корпусом с защитой по стандарту MIL-STD-810H, массой 1,52 кг и толщиной 17,5 мм, клавиатурой с подсветкой, батареей ёмкостью 68 Втч, поддержкой 100-Вт зарядки, 5-Мп веб-камерой, адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, интерфейсами Thunderbolt 4, USB-C 3.1, USB-A 3.1, HDMI 2.1 и USB-A 3.0, а также 3,5-мм гнездом для наушников. Конфигурация с Core Ultra 5 125H и 16 ГБ оперативной памяти обойдется на дебютном китайском рынке в 775 долларов, а с Core Ultra 7 155H и 32 ГБ ОЗУ в 985 долларов.
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