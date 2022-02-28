Представлен ноутбук Nokia Purebook Pro

Компания Nokia представила свой первый ноутбук, который получил название Purebook Pro. Новинку оснастили версиями с 15,6- и 17,3-дюймовыми дисплеями с разрешением Full HD и антибликовым покрытием, массой 1,7 кг и 2,5 кг соответственно, корпусом толщиной 19 мм, чипом Intel Core i3 поколения Alder Lake, 8 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, 2-Мп камерой, крупным трекпадом, дактилоскопическим сенсором, тремя разъемами USB-C, слотом для карты памяти microSD, а также поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5. Ноутбуки оценены в 700 евро и 800 евро соответственно. Дата начала продаж будет объявлена позже.