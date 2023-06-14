Представлен ноутбук Razer Blade 14 2023

Компания Razer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Razer Blade 14 2023 на основе 8-ядерного 16-поточного чипа AMD Ryzen 9 7940HS. Новинка также оснащается 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600, соотношением сторон 16:10, кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 3 мс, яркостью до 500 нит и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, дискретной графикой GeForce RTX 4060 или GeForce RTX 4070, до 64 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, батареей ёмкостью 68,1 Втч, интерфейсами USB-A, USB-C и HDMI 2.1, а также адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Ноутбук оценен от 2400 долларов. Вариант с GeForce RTX 4070 и 16 ГБ ОЗУ обойдется в 2700 долларов, а с 32 ГБ «оперативки» и GeForce RTX 4070 – в 2800 долларов. Розничные продажи стартуют 20 июня.

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