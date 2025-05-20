Представлен ноутбук Razer Blade 14 на Ryzen AI 9 365

Компания Razer объявила о выпуске нового ноутбука Blade 14, который основан на 10-ядерном 20-поточном процессоре AMD Ryzen AI 9 365 с тактовой частотой от 2 ГГц до 5 ГГц и встроенным графическим адаптером Radeon 880M.

Новинку также оснастили дискретными видеокартами NVIDIA GeForce RTX 5070 или GeForce RTX 5060 на выбор, до 64 ГБ ОЗУ DDR5X с частотой 8000 МГц, накопителем M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 вместимостью до 2 ТБ, 14-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2880:1800 точек, кадровой частотой 120 Гц, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и поддержкой профилей Calman Verified, корпусом из алюминия класса T6 массой 1,63 кг, батареей ёмкостью 72 Втч, поддержкой 100-Вт зарядки через интерфейс USB-C, ридером карт памяти microSD (UHS-II), шестью динамиками и клавиатурой с настраиваемой подсветкой Chroma RGB. Конфигурация с GeForce RTX 5060, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ оценена в 2200 евро, а вариант с GeForce RTX 5070 и 32 ГБ ОЗУ – 2400 евро.