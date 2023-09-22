Представлен ноутбук Razer Blade 16 x Automobili Lamborghini Edition

Компания Razer пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Razer Blade 16 x Automobili Lamborghini Edition, которая доступна для покупки ограниченным тиражом в 150 штук по цене в 5000 долларов. Новинка характеризуется черным корпусом из алюминиевого сплава, 24-ядерным 32-поточным процессором Intel Core i9-13950HX с тактовой частотой до 5,5 ГГцрт , топовым графическим адаптером NVIDIA RTX 4090 с энергопотреблением до 175 Вт, 32 ГБ ОЗУ DDR5, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, 16-дюймовым двухрежимным экраном 4K Mini LED (разрешение UHD и частота обновления 120 Гц или Full HD+ с кадровой частотой 240 Гц) с пиковой яркостью 1000 нит и 100% охватом цветового пространства DCI-P3.

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