Представлен ноутбук Red Magic Gaming Laptop 3D Discovery Edition

Помимо смартфонов Red Magic 10 Pro сегодня компания ZTE представила необычный ноутбук Red Magic Gaming Laptop 3D Discovery Edition. Перед нами первый на рынке игровой 3D-ноутбук с разрешением 4K, которому не нужны стереоскопические очки для воспроизведения 3D-контента. Новинка получила жидкокристаллическую линзу микронного уровня во внешнем слое дисплея, за счет которой достигается 3D-эффект. Над панелью установлены две камеры с углом обзора 86 градусов для отслеживания движения глаз с частотой обновления 90 Гц.

Ноутбук также оснастили 24-ядерным 32-поточным процессором Intel Core i9-14900HX с тактовой частотой до 5,7 ГГц, дискретными видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4060 или RTX 4070, а также 16-дюймовым 3D-экраном с разрешением 4K. Остальные параметры, цены и дата начала продаж будут объявлены позже.
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