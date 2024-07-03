Представлен ноутбук Red Magic Gaming Notebook 16 Pro на Core i9-14900HX

Принадлежащий Nubia бренд Red Magic пополнил ассортимент геймерских ноутбуков моделью Gaming Notebook 16 Pro, которая основана на 24-ядерном 32-поточном процессоре Intel Core i9-14900HX с тактовой частотой до 5,7 ГГц. Новинка также характеризуется видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4060 или RTX 4070, двумя слотами для ОЗУ DDR5 SO-DIMM, двумя слотами для твердотельных накопителей M.2 2280 PCIe 4.0x4, 16-дюймовым дисплеем Magic Cloud с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 240 Гц, яркостью 500 нит, 100% покрытием цветового пространства DCI-P3 и временем отклика 3 мс (GtG), корпусом из авиационного алюминиевого сплава толщиной 23,9 мм и массой 2,4 кг, батареей ёмкостью 80,1 Втч, интерфейсами HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1, RG45 и Thunderbolt 4. Версия с RTX 4060 и 16 ГБ оперативной памяти оценена в 1375 долларов, а конфигурация с RTX 4070 и 32 ГБ ОЗУ обойдется 1785 долларов.