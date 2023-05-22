Представлен ноутбук Redmi Book 14 (2023)

Компания Xiaomi пополнила ассортимент ноутбуков моделью Redmi Book 14 2023 года, которая уже появилась в китайской продаже. Новинку оснастили 14-дюймовым дисплеем с разрешением 2880:1800 пикселей (формат 2,8K) и частотой обновления изображения 120 Гц, чипами Intel H-Series двенадцатого поколения (Core i7-12700H и Core i5-12500H), 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 512 ГБ, поддержкой Dolby Atmos, четырьмя микрофонами, системой шумоподавления с ИИ, алюминиевым корпусом с откидывающейся на 180° крышкой, батареей ёмкостью 56 Втч, 100-Вт адаптером питания, дактилоскопическим сенсором в кнопке питания, поддержкой Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E и NFC, двумя интерфейсами USB-A 3.2 Gen1, одним разъемом HDMI 2.1, портом USB 2.0, предустановленной ОС Windows 11 Home, габаритами 312,24:220,15:15,9 и массой 1,37 кг. Цена базовой версии составляет 525 долларов.

Ноутбук Redmi Book 15E получил 3-летнюю гарантию…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент ноутбуков моделью Redmi Book 15E, которая ориентирована на бизнес-с…
Представлен сверхтонкий ноутбук ASUS Zenbook S 13 OLED…
Компания ASUS пополнила ассортимент тонких и легких ноутбуков моделью Zenbook S 13 OLED (UX5304), которая…
Представлен ноутбук Honor MagicBook X 14 2023 …
Компания Honor пополнила ассортимент ноутбуков моделью MagicBook X 14 2013 года выпуска, которая оценена …
Ноутбук Colorful Hidden Star 2023 получил графику RTX 4060 L…
Компания Colorful пополнила ассортимент ноутбуков моделью Hidden Star 2023, которая появится в китайской …
Ноутбук Tecno Megabook S1 2023 получил CPU Intel Core i7 136…
В сети появились подробные характеристики ноутбука Tecno Megabook S1 2023, который был показан ранее на в…
Ноутбук HP Omen Shadow Elf 9 Slim готов к старту продаж …
Компания HP уже выпустила в продажу геймерский ноутбук Omen Shadow Elf 9, а совсем скоро станет доступен …
Ноутбук Acer Swift X 16 OLED получил 120-Гц экран …
Компания Acer представила ноутбук Swift X 16 OLED, который, среди прочего, получил графический адаптер Ge…
Dell представила обновлённый XPS 15…
Сегодня компания Dell официально обновила свои рабочие ноутбуки, представив современную версию Dell XPS 1…
Обзор Predator Triton 500 SE (PT516-51s-953W). Игровой ноутбук с Core i9-11900H и RTX 3080Обзор Predator Triton 500 SE (PT516-51s-953W). Игровой ноутбук с Core i9-11900H и RTX 3080
Обзор Tecno MegaBook T1. Легкий ноутбук для учебы и работы с Core i5-1035G1Обзор Tecno MegaBook T1. Легкий ноутбук для учебы и работы с Core i5-1035G1
Обзор HUAWEI MateBook 16S. Стильный 16-дюймовый ультрабук с сенсорным 2.5K-экраном Обзор HUAWEI MateBook 16S. Стильный 16-дюймовый ультрабук с сенсорным 2.5K-экраном
Обзор HIPER Dzen YB97KDOK. Недорогой ноутбук для повседневных задач на Core i3-1115G4Обзор HIPER Dzen YB97KDOK. Недорогой ноутбук для повседневных задач на Core i3-1115G4
Обзор Thunderobot 911 Plus X. Игровой ноутбук на 17,3Обзор Thunderobot 911 Plus X. Игровой ноутбук на 17,3" с 3050 Ti за вменяемый ценник
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor