Представлен ноутбук Redmi Book 14 (2023)

Компания Xiaomi пополнила ассортимент ноутбуков моделью Redmi Book 14 2023 года, которая уже появилась в китайской продаже. Новинку оснастили 14-дюймовым дисплеем с разрешением 2880:1800 пикселей (формат 2,8K) и частотой обновления изображения 120 Гц, чипами Intel H-Series двенадцатого поколения (Core i7-12700H и Core i5-12500H), 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 512 ГБ, поддержкой Dolby Atmos, четырьмя микрофонами, системой шумоподавления с ИИ, алюминиевым корпусом с откидывающейся на 180° крышкой, батареей ёмкостью 56 Втч, 100-Вт адаптером питания, дактилоскопическим сенсором в кнопке питания, поддержкой Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E и NFC, двумя интерфейсами USB-A 3.2 Gen1, одним разъемом HDMI 2.1, портом USB 2.0, предустановленной ОС Windows 11 Home, габаритами 312,24:220,15:15,9 и массой 1,37 кг. Цена базовой версии составляет 525 долларов.