Представлен ноутбук Redmi Book 16 2024

Компания Xiaomi представила ноутбук Redmi Book 16 2024, который появится в китайской продаже 1 декабря по цене в 620 и 665 долларов за версии с твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ и 1 ТБ соответственно.

Новинка также характеризуется 12-ядерным 16-поточным чипом Intel Core i5-13500H с тактовой частотой от 2,6 ГГц до 4,7 ГГц, 16 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5 6400 TM/c, SSD PCIe 4.0, 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, пиковой яркостью 400 нит, кадровой частотой 120 Гц, поддержкой Dolby Vision и сертификацией TUV Rheinland о низком уровнем синего света, цельнометаллическим корпусом толщиной 15,9 мм и массой 1,68 кг, двумя стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, а также интерфейсами HDMI 2.1, USB-A 2.0 и USB-A 3.2 Gen1.