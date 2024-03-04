Представлен ноутбук Redmi G Pro 2024

Компания Xiaomi пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Redmi G Pro 2024, которая обойдется на китайской рынке в 1250 долларов. Новинку оснастили 24-ядерным 32-поточным процессором Intel Core i9-14900HX с тактовой частотой до 5,7 ГГц, 16 ГБ расширяемой до 96 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4060 (140 Вт), 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5K, максимальной яркостью 500 нит, кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 3 мс и 100% охватом цветового пространства sRGB, новой системой системой охлаждения Ice Cooling, отводящей 210 Вт тепловой мощности, интерфейсами USB 3.2 Gen2 Type-C, Thunderbolt 4, HDMI 2.1 и MiniDP 1.4, 3,5-мм гнездом для наушников и портом Ethernet.

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