Представлен ноутбук Redmi G Pro Ryzen Edition

Компания Xiaomi пополнила ассортимент ноутбуков моделью Redmi G Pro Ryzen Edition, которая получила процессор AMD R7 6800H и графический адаптер RTX 3060. Новинку также оснастили 16 ГБ двухканальной ОЗУ DDR5-4800, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 512 ГБ, системой охлаждения с четырьмя тепловыми медными трубками и двумя 12-вольтовыми вентиляторами, 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5K, кадровой частотой 240 Гц, яркостью 500 кд/м2, 100% охватом цветовой палитры sRGB, 10-битной глубиной цвета и поддержкой HDR 400, массой 2,66 кг, толщиной 28,45 мм, батареей ёмкостью 80 Втч, адаптером питания мощностью 330 Вт, клавиатурой с подсветку, одним интерфейсом USB-C (зарядка до 100 Вт), тремя USB-A 3.2 Gen2, USB-A 2.0 и Mini DP 1.4, сетевым портом 2.5G, HDMI 2.1, слотом для карты SD и 3,5-мм гнездом для наушников. Ноутбук доступен для предзаказа по цене 1090 долларов.

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