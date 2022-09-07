Представлен ноутбук Redmi G Pro Ryzen Edition Компания Xiaomi пополнила ассортимент ноутбуков моделью Redmi G Pro Ryzen Edition, которая получила процессор AMD R7 6800H и графический адаптер RTX 3060. Новинку также оснастили 16 ГБ двухканальной ОЗУ DDR5-4800, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 512 ГБ, системой охлаждения с четырьмя тепловыми медными трубками и двумя 12-вольтовыми вентиляторами, 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5K, кадровой частотой 240 Гц, яркостью 500 кд/м2, 100% охватом цветовой палитры sRGB, 10-битной глубиной цвета и поддержкой HDR 400, массой 2,66 кг, толщиной 28,45 мм, батареей ёмкостью 80 Втч, адаптером питания мощностью 330 Вт, клавиатурой с подсветку, одним интерфейсом USB-C (зарядка до 100 Вт), тремя USB-A 3.2 Gen2, USB-A 2.0 и Mini DP 1.4, сетевым портом 2.5G, HDMI 2.1, слотом для карты SD и 3,5-мм гнездом для наушников. Ноутбук доступен для предзаказа по цене 1090 долларов. Компания Xiaomi пополнила ассортимент ноутбуков моделью Redmi G Pro Ryzen Edition, которая получила процессор AMD R7 6800H и графический адаптер RTX 3060. Новинку также оснастили 16 ГБ двухканальной ОЗУ DDR5-4800, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 512 ГБ, системой охлаждения с четырьмя тепловыми медными трубками и двумя 12-вольтовыми вентиляторами, 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5K, кадровой частотой 240 Гц, яркостью 500 кд/м2, 100% охватом цветовой палитры sRGB, 10-битной глубиной цвета и поддержкой HDR 400, массой 2,66 кг, толщиной 28,45 мм, батареей ёмкостью 80 Втч, адаптером питания мощностью 330 Вт, клавиатурой с подсветку, одним интерфейсом USB-C (зарядка до 100 Вт), тремя USB-A 3.2 Gen2, USB-A 2.0 и Mini DP 1.4, сетевым портом 2.5G, HDMI 2.1, слотом для карты SD и 3,5-мм гнездом для наушников. Ноутбук доступен для предзаказа по цене 1090 долларов. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 09:58 . Продукт - Redmi G Pro Ryzen Edition

Apple запустила программу самостоятельного ремонта MacBook A…

Сегодня Apple объявила о запуске программы самостоятельного ремонта для моделей MacBook Air и MacBook Pro… Сегодня Apple объявила о запуске программы самостоятельного ремонта для моделей MacBook Air и MacBook Pro…

Игровой ноутбук Redmi G 2022 выходит в Китае…

Компания Xiaomi представила в Китае геймерский ноутбук Redmi G 2022, который уже доступен для предзаказа … Компания Xiaomi представила в Китае геймерский ноутбук Redmi G 2022, который уже доступен для предзаказа …

Ноутбук Lenovo ThinkBook Plus 17 получил два дисплея…

Компания Lenovo выпустила в китайскую продажу ноутбук ThinkBook Plus 17, который был представлен два дня … Компания Lenovo выпустила в китайскую продажу ноутбук ThinkBook Plus 17, который был представлен два дня …

Представлен необычный ноутбук MNT Pocket Reform…

Сетевые источники сообщили о выходе ноутбука MNT Pocket Reform, который удивляет своими габаритами и начи… Сетевые источники сообщили о выходе ноутбука MNT Pocket Reform, который удивляет своими габаритами и начи…

Ноутбук LG Ultra PC 14 оценен от 1200 евро…

Компания LG выпустила на европейский рынок ноутбуки Ultra PC 14 (14U70Q) и Ultra PC 16 (16U70Q), который … Компания LG выпустила на европейский рынок ноутбуки Ultra PC 14 (14U70Q) и Ultra PC 16 (16U70Q), который …

Новый MacBook Air оказался медленнее прошлогодней модели…

Apple анонсировала новые модели M2 MacBook Pro и MacBook Air на мероприятии WWDC 2022. В то время как Mac… Apple анонсировала новые модели M2 MacBook Pro и MacBook Air на мероприятии WWDC 2022. В то время как Mac…

Xiaomi выпустила игровой ноутбук Redmi G 2021 Ryzen Edition…

Игровой ноутбук Redmi G 2021 Ryzen Edition стал доступен для предварительного заказа. Об этом сообщила ко… Игровой ноутбук Redmi G 2021 Ryzen Edition стал доступен для предварительного заказа. Об этом сообщила ко…