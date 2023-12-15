Представлен ноутбук Samsung Galaxy Book 4 Pro 360

Компания Samsung пополнила ассортимент ноутбуков моделью Galaxy Book4 Pro 360, которая станет доступна для покупки в начале следующего года. Новинку оснастили 16-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2880:1800 пикселей, яркостью 400 нит, переменной кадровой частотой от 48 до 120 Гц и разворотом на 360 градусов, комплектным стилусом S-Pen, новейшими процессорами Intel Core Ultra, 16 или 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ, предустановленной ОС Windows 11 Home, батареей ёмкостью 76 Втч, поддержкой 65-Вт проводной зарядки, адаптерами беспроводной связи Bluetooth v5.3 и Wi-Fi 6E, стереодинамиками и веб-камерой разрешением 2 Мп.