Представлен ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro на Intel Core Ultra 200V

Компания Samsung пополнила ассортимент ноутбуков моделью Galaxy Book 5 Pro, которая появится в продаже на дебютном южнокорейском рынке 2 января в серой и серебристой расцветках. Цены и конфигурации будут объявлены позже.

Ноутбук характеризуется новыми процессорами Intel Core Ultra 200V серии Lunar Lake, нейропроцессором (NPU), производительность которого достигает 47 TOPS, поддержкой Microsoft Copilot+ и Galaxy AI, 14 и 16-дюймовыми, Dynamic AMOLED 2X-экранами с разрешением QHD+, переменной кадровой частотой обновления 120 Гц и антибликовой защитой, портом HDMI 2.1, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, разъемом USB-A, 3,5-мм аудиогнездом, слотом для карты памяти microSD, четырьмя динамиками с Dolby Atmos, клавиатурой с подсветкой и временем автономной работы до 25 часов.
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