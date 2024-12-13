Представлен ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro на Intel Core Ultra 200V

Ноутбук характеризуется новыми процессорами Intel Core Ultra 200V серии Lunar Lake, нейропроцессором (NPU), производительность которого достигает 47 TOPS, поддержкой Microsoft Copilot+ и Galaxy AI, 14 и 16-дюймовыми, Dynamic AMOLED 2X-экранами с разрешением QHD+, переменной кадровой частотой обновления 120 Гц и антибликовой защитой, портом HDMI 2.1, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, разъемом USB-A, 3,5-мм аудиогнездом, слотом для карты памяти microSD, четырьмя динамиками с Dolby Atmos, клавиатурой с подсветкой и временем автономной работы до 25 часов.