Представлен ноутбук Samsung Galaxy Book4 Edge на Snapdragon X Plus

Компания Samsung пополнила ассортимент ноутбуков моделью Galaxy Book4 Edge, которая основана на 8-ядерной однокристальной системе Qualcomm Snapdragon X Plus с NPU Hexagon (до 45 TOPS) и графикой Adreno. Ранее корейский производитель выпустил 14- и 16-дюймовые Galaxy Book4 Edge на 12-ядерном процессоре Snapdragon X Elite. Новинка также характеризуется 16 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем вместимостью 256 или 512 ГБ, 15,6-дюймовым экраном с разрешением Full HD, максимальной яркостью 300 нит, частотой обновления 60 Гц и антибликовым покрытием, корпусом массой 1,5 кг и габаритами 356,6:229,7:15,0 мм, аккумулятором ёмкостью 61,2 Втч, поддержкой 65-Вт проводной зарядки, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 7, двумя портами USB-C 4.0, интерфейсами HDMI 2.1 и USB-A 3.2, слотом для карты памяти Micro SD и 3,5-мм аудиогнездом. Ноутбук появится в продаже в следующем месяце, но цена пока не раскрывается.