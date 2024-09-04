Представлен ноутбук Samsung Galaxy Book4 Edge на Snapdragon X Plus

Компания Samsung пополнила ассортимент ноутбуков моделью Galaxy Book4 Edge, которая основана на 8-ядерной однокристальной системе Qualcomm Snapdragon X Plus с NPU Hexagon (до 45 TOPS) и графикой Adreno. Ранее корейский производитель выпустил 14- и 16-дюймовые Galaxy Book4 Edge на 12-ядерном процессоре Snapdragon X Elite. Новинка также характеризуется 16 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем вместимостью 256 или 512 ГБ, 15,6-дюймовым экраном с разрешением Full HD, максимальной яркостью 300 нит, частотой обновления 60 Гц и антибликовым покрытием, корпусом массой 1,5 кг и габаритами 356,6:229,7:15,0 мм, аккумулятором ёмкостью 61,2 Втч, поддержкой 65-Вт проводной зарядки, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 7, двумя портами USB-C 4.0, интерфейсами HDMI 2.1 и USB-A 3.2, слотом для карты памяти Micro SD и 3,5-мм аудиогнездом. Ноутбук появится в продаже в следующем месяце, но цена пока не раскрывается.

Игровой ноутбук Red Magic Titan 16 Pro готов к выходу…
Компания ZTE объявила о скором релизе игрового ноутбука Red Magic Titan 16 Pro, который, как предполагает…
Представлен ноутбук Lenovo Legion R7000 на Ryzen 7 8745H…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков новой версией модели Legion R7000, которая основана на во…
Представлен ноутбук Red Magic Gaming Notebook 16 Pro на Core…
Принадлежащий Nubia бренд Red Magic пополнил ассортимент геймерских ноутбуков моделью Gaming Notebook 16 …
Анонсирован ноутбук Lenovo OGA Air 14s на Snapdragon X Elite…
Компания Lenovo объявила о скором релизе следующего поколения ноутбука YOGA Air 14s, которое будет основа…
Ноутбук Acer Go Pro AI появился в продаже …
Компания Acer выпустила в китайскую продажу ноутбук Go Pro AI, который основан на 12-ядерной платформе Qu…
Ноутбук Lenovo Legion R9000P 2024 получил Ryzen 9 7945HX…
Компания Lenovo пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Legion R9000P 2024, которая основана н…
Ноутбук Machenike Creator 15N 2024 на Core i7-13620H оценен …
Компания Machenike пополнила ассортимент ноутбуков моделью Creator 15N 2024, которая основана на 10-ядерн…
Представлен ноутбук MSI Titan 18 Pro Ryzen Edition 2024…
Компания MSI пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Titan 18 Pro Ryzen Edition 2024, которая …
Доступный гейминг в каждый дом. Обзор Thunderobot 911S Core DДоступный гейминг в каждый дом. Обзор Thunderobot 911S Core D
Тонкий, легкий и компактный. Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024Тонкий, легкий и компактный. Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024
Волк в овечьей шкуре. Обзор HUAWEI MateBook D16 2024Волк в овечьей шкуре. Обзор HUAWEI MateBook D16 2024
Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor