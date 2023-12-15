Представлен ноутбук Samsung Galaxy Book4 Pro

Компания Samsung представила серию ноутбуков Galaxy Book4 Pro, в которую вошли версии с диагональю экранов 14 и 16 дюймов. Новинки характеризуются панелями Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2880:1800 пикселей, яркостью 400 нит и частотой обновления от 48 до 120 Гц, новенькими чипами Intel Core Ultra 5/7 с графическим ускорителем Intel Arc, 16 ГБ или 32 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X, твердотельным накопителем PCIe вместимостью от 256 ГБ до 1 ТБ, операционной системой Microsoft Windows 11 Home, аккумуляторами ёмкостью 63 Втч и 76 Втч соответственно, а также зарядным устройством мощностью 65 Вт. Цены на ноутбуки пока не объявлены. Продажи стартуют в начале 2024 года.