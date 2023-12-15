Представлен ноутбук Samsung Galaxy Book4 Ultra

Компания Samsung пополнила ассортимент ноутбуков флагманской моделью Galaxy Book4 Ultra, которая появится в продаже в январе 20204 года. Новинку оснастили новенькими процессорами Intel Core Ultra 7 и Core Ultra 9, графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 4050 с 6 ГБ GDDR6 или GeForce RTX 4070 с 8 ГБ GDDR6, 16, 32 или 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, твердотельным накопителем PCIe вместимостью 512 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ, предустановленной ОС Windows 11, 16-дюймовым сенсорным экраном AMOLED с разрешением 2880:1800 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 400 нит и 120% охватом цветовой палитры DCI-P3, батареей ёмкостью 76 Втч, комплектной зарядкой Type-C мощностью 140 Вт, корпусом толщиной 1,65 см и массой 1,86 кг, поддержкой Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6e, интерфейсами Thunderbolt 4, USB-A и HDMI 2.1, а также слотом для карт памяти Micro SD.