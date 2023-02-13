Представлен ноутбук Storm Dragon P3 на Intel N305

Сетевые источники сообщают о выходе в Китае недорогого ноутбука Storm Dragon P3, который первым на рынке получил процессор Intel N305. Речь идет 8-ядерном решении на микроархитектуре Gracemont, которое может похвастаться восемью ядрами с тактовой частотой до 3,8 ГГц, графикой с 32 исполнительными блоками и TDP 15 Вт. В популярном бенчмарке Master Lu чип демонстрирует производительность на 224% выше, чем у четырехъядерного N5105.

Сам ноутбук также оснастили 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, поддержкой Wi-Fi 5, батареей ёмкостью 38 Втч, интерфейсами USB-C, Mini HDMI и USB-A, размерами 322,6:209,2:16,9 мм и массой 1,4 кг. Цена Storm Dragon P3 составляет 455 долларов.