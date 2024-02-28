Представлен ноутбук TECNO Megabook T16 Pro 2024

Компания TECNO пополнила ассортимент ноутбуков моделью Megabook T16 Pro 2024 Ultra, которая основана на новых чипах Intel Core Ultra 5 и Core Ultra 7 с нейронными сопроцессорами NPU. Новинка также характеризуется 16 ГБ или 32 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5, твердотельным накопителем PCIE4.0 вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ, 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, 100% покрытием цветового пространства sRGB и яркостью 400 нит, батареей ёмкостью 99,99 Втч, поддержкой 100-Вт зарядки через интерфейс USB-C, автономностью до 22 часов, клавиатурой с подсветкой, трекпадом с поддержкой жестов, шарниром с возможностью раскрытия крышки на 180 градусов, разъемами USB-A, USB-C и HDMI 1.4, кардридером microSD и 3,5-мм аудиогнездом. Цены и дата начала продаж ноутбука будут объявлены позже.

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