Представлен ноутбук Tecno Megabook K16

Компания Tecno пополнила ассортимент ноутбуков моделью Megabook K16, которая уже доступна для покупки на российском рынке по акционной цене в 50 тысяч рублей. Новинку оснастили 16 дюймовым-экраном с разрешением FullHD и соотношением сторон 16:10, 10-ядерным процессором Intel Core i5-1235U с тактовой частотой до 4,40 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, системой охлаждения с крупным вентилятором и четырьмя крупными отверстиями для лучшего рассеивания тепла, стереодинамиками мощностью 2,5 Вт с поддержкой DTS, 2-Мп камерой, двойным AI-микрофоном с шумоподавлением, батареей ёмкостью 70 Втч, открывающейся на 180° крышкой, металлическим корпусом и семью различными интерфейсами.

Представлен легкий ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12…
Компания Lenovo пополнила ассортимент тонких и легких ноутбуков моделью ThinkPad X1 Carbon Gen 12 с массо…
Ноутбук MSI Prestige 16 AI Evo оценен от 1400 долларов …
Компания MSI пополнила ассортимент ноутбуков моделями Prestige 16 AI Evo и Prestige 16 AI Studio Evo, кот…
Представлен ноутбук Yunguai REV-9 с 64-ядерным CPU AMD Epyc…
Сетевые источники сообщают об анонсе ноутбука Yunguai REV-9, который получил огромный корпус из алюминиев…
Ноутбук Lenovo Legion 9i Gen 9 получил CPU Core i9-14900HX…
Компания Lenovo объявила о выпуске флагманского игрового ноутбука Legion 9i Gen 9, который обойдется от 4…
Ноутбук MSI Prestige 13 AI Evo весит всего 990 грамм…
Компания MSI пополнила ассортимент легких ноутбуков моделью MSI Prestige 13 AI Evo, которая весит всего 9…
Представлен ноутбук Mechanical Revolution Unbounded 14 Pro 2…
Компания Mechanical Revolution пополнила ассортимент ноутбуков моделью Unbounded 14 Pro 2024, которая осн…
Ноутбук Dell Alienware x16 R2 получил Core Ultra 9 185H…
Компания Dell представила игровой ноутбук Alienware x16 R2, который основан на чипах Intel Core Ultra 7 1…
Lenovo YOGA Pro 14s получит версию на Ryzen R7 7840HS…
Компания Lenovo объявила, что 4 декабря будет представлена новая версия ноутбука YOGA Pro 14s. Она будет …
Российский ноутбук для учебы и работы. Обзор FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-WРоссийский ноутбук для учебы и работы. Обзор FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W
Обзор Predator Helios 300 PH317-56-72QY. Игровой ноутбук с Core i7-12700H и GeForce RTX 3070 TiОбзор Predator Helios 300 PH317-56-72QY. Игровой ноутбук с Core i7-12700H и GeForce RTX 3070 Ti
Обзор HONOR MagicBook X 16 (BRN-F56). Ноутбук для работы в офисе и в поездкахОбзор HONOR MagicBook X 16 (BRN-F56). Ноутбук для работы в офисе и в поездках
Обзор THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO. Привлекательный 17.3-дюймовый игровой ноутбук с RTX 4060Обзор THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO. Привлекательный 17.3-дюймовый игровой ноутбук с RTX 4060
Обзор Huawei MateBook 14s 2023. Ноутбук бизнес-класса с экраном на 120 ГцОбзор Huawei MateBook 14s 2023. Ноутбук бизнес-класса с экраном на 120 Гц

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor