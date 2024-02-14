Представлен ноутбук Tecno Megabook K16

Компания Tecno пополнила ассортимент ноутбуков моделью Megabook K16, которая уже доступна для покупки на российском рынке по акционной цене в 50 тысяч рублей. Новинку оснастили 16 дюймовым-экраном с разрешением FullHD и соотношением сторон 16:10, 10-ядерным процессором Intel Core i5-1235U с тактовой частотой до 4,40 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, системой охлаждения с крупным вентилятором и четырьмя крупными отверстиями для лучшего рассеивания тепла, стереодинамиками мощностью 2,5 Вт с поддержкой DTS, 2-Мп камерой, двойным AI-микрофоном с шумоподавлением, батареей ёмкостью 70 Втч, открывающейся на 180° крышкой, металлическим корпусом и семью различными интерфейсами.