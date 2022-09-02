Представлен ноутбук Tecno Megabook T1

Компания Tecno пополнила ассортимент ноутбуков своей первой моделью, которая получила название Megabook T1. Новинку оснастили корпусом из алюминиевого сплава, 15-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD и 100% охватом цветовой палитры sRGB, чипом Intel Core i5 десятого поколения, 12 или 16 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ, толщиной 14,8 мм, массой 1,48 кг, 2-Мп веб-камерой, дактилоскопическим сенсором, клавиатурой с подсветкой, цифровым блоком Num Pad, слотом для карты памяти microSD, интерфейсом HDMI, двумя разъемами USB 3.0 и двумя USB-C, батареей ёмкостью 70 Втч и комплектной зарядкой мощностью 65 Вт. Дата начала продаж и цены пока не сообщаются.

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