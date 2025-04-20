Представлен ноутбук Thunderobot Hunter Blade S на Core i9-13900HX

Компания Thunderobot пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Hunter Blade S, основой которой выступил 24-ядерный 32-поточный процессор Intel Core i9-13900HX с максимальной частотой 5.4 ГГц, кэшем L3 объёмом 36 МБ, до 130 Вт TDP и системой внутреннего охлаждения, дискретным графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 5070Ti с энергопотреблением до 140 Вт, 16 ГБ ОЗУ DDR5 (предусмотрено два слота SO-DIMM с расширением до 96 ГБ), SSD PCIe 4.0 на 1 ТБ, два разъемами M.2, с поддержкой RAID 0/1 и SSD PCle 5.0, 16-дюймовым дисплеем с разрешение 2560:1600 точек, кадровой частотой 240 Гц, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и яркостью 500 нит, продвинутой системой охлаждения с отведением TDP для CPU и GPU до 200 Вт и уровнем шума до 43 дБ, корпусом толщиной 20 мм, АКБ ёмкостью 80 Втч и поддержкой 140-Вт быстрой зарядки. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 1400 долларов.

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