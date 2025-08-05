Представлен ноутбук Thunderobot Hunter Blade S на Ryzen 7 7745HX

Компания Thunderobot пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Hunter Blade S, которая основана на 8-ядерном 16-поточном чипе AMD Ryzen 7 7745HX с тактовой частотой от 3,6 ГГц до 5,1 ГГц. Новинка также характеризуется графическими ускорителями NVIDIA GeForce RTX 5060 или RTX 5070, 16 или 32 ГБ ОЗУ DDR5, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, 16-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 240 Гц, максимальной яркостью 500 нит и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, корпусом толщиной 2,3 см, RGB-логотипом, полноразмерной клавиатурой с RGB-подсветкой, системой охлаждения с двумя вентиляторами и четырьмя тепловыми трубками, батареей ёмкостью 80 Втч, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6 и полным набором современных интерфейсов. Цена на ноутбук стартует с 1015 долларов за конфигурацию с RTX 5060, 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD.

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