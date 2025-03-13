Представлен ноутбук Thunderobot ZERO 18 Pro на Core Ultra 9 275HX

Компания Thunderobot пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью ZERO 18 Pro, которая основана на 24-ядерном процессоре Intel Core Ultra 9 275HX с тактовой частотой до 5,4 ГГц. Новинку также оснастили дискретной видеокартой NVIDIA RTX 5080 или RTX 5090 в зависимости от конфигурации, 32 ГБ или 64 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ или 2 ТБ, системой охлаждения с тремя кулерами и семью медными тепловыми трубками мощностью 270 Вт, 18-дюймовым экраном с разрешением 4K, кадровой частотой 240 Гц, контрастностью 1400:1 и точностью цветопередачи ΔE < 1, интерфейсом Thunderbolt 5 (пропускная способность до 120 Гбит/с), адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также поддержкой проводного соединения со скоростью 2,5 Гбит/с. Ноутбук появится в продаже на дебютном китайском рынке 31 марта. Цены пока не раскрываются.

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