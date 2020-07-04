Представлен ноутбук Tongfang PF5PU1G на Linux и процессоре AMD Ryzen

Сетевые источники сообщили о выходе необычного ноутбука Tongfang PF5PU1G, который использует сочетание операционной системы Linux и аппаратной платформы AMD. Новинка характеризуется 4-ядерным процессором AMD Ryzen 5 3500U с обработкой до восьми потоков инструкций, частотами от 2,1 ГГц до 3,7 ГГц и графикой Radeon Vega 8, 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD, частотой обновления 60 Гц и 72% охватом палитры NTSC, интерфейсом HDMI 2.0, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2666, до двух твердотельных модулей M.2 2280 PCIe Gen3 x4, модулями Intel AX200 802.11ax (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5.1, сетевым контроллером Gigabit LAN, портами USB Type-C 3.2 Gen1, USB Type-A 3.2 Gen1 и USB Type-A 2.0. Размеры ноутбука равны 356,4:233,7:16,8 мм, а его масса – 1,4 кг. Цена на Tongfang PF5PU1G стартует от 769 евро.

Комментарии и отзывы Tongfang PF5PU1G
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