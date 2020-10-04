Представлен ноутбук Tuxedo Aura 15 на AMD Ryzen 7 4700U

Компания Tuxedo Computers пополнила ассортимент ноутбуков моделью Aura 15, которая получила аппаратную платформу AMD и операционную систему на основе Linux. Новинка характеризуется восьмиядерным чипом Ryzen 7 4700U с тактовой частотой от 2,0 ГГц до 4,1 ГГц), до 64 ГБ оперативной памяти, 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей, 95% охватом цветовой палитры sRGB, яркостью 300 кд/м2, поддержкой твердотельного накопителя PCIe NVMe ёмкостью до 2 ТБ, модулями W-Fi 6 и Bluetooth 5.1, 4G/LTE в качестве опции, сетевым контроллером Gigabit Ethernet, стереофоническими динамиками, слотом для карт памяти microSD, клавиатурой с подсветкой, интерфейсами HDMI 2.0, USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB 3.2 Gen 1 Type-A, 3,5-мм разъемом, размерами 360:239:19,9 мм, массой 1,65 кг и операционной системой Ubuntu, openSUSE или Tuxedo_OS. Цена ноутбука стартует от 800 евро.

Комментарии и отзывы Tuxedo Aura 15
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