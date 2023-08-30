Представлен ноутбук VAIO S13 на чипах Core 13-го поколения

Компания VAIO пополнила ассортимент компактных и легких ноутбуков моделью VAIO S13, которая основана на процессорах Intel Core тринадцатого поколения. Новинку оснастили 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1200 пикселей (формат Full HD) и соотношением сторон 16:10, 10-ядерными 12-поточными чипами Core i5-1334U и i7-1355U, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ, корпусом толщиной 19,6 мм и массой 1,08 кг, автономностью до 13 часов, интерфейсами HDMI, USB Type-C и USB 3.0, слотом для карты памяти Micro SD, портом RJ45, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Изначально ноутбук выйдет в Китае, но цены и дата начала продаж пока не раскрываются.