Представлен ноутбук VAIO Zс корпусом из углеродного волокна

VAIO Z - это новый ноутбук компании VAIO. В корпусе ноутбука используется углеродное волокно. VAIO Z оснащен 14-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением FHD. Вес ноутбука составляет 958 граммов. Устройство можно отрыть на 180 градусов. Заявленная автономность до 34 часов.

VAIO Z имеет встроенную веб-камеру. За производительность отвечает платформа на базе Intel Core 11-го поколения. На борту 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти (SSD PCIe Gen4). Работает устройство на установленной ОС Windows 10 Home. Из дополнительных функций стоит отметить Dolby Audio, порт USB-C (Thunderbolt 4), выход HDMI и разъем для наушников, а также есть датчик отпечатков пальцев.

Стоимость ноутбука VAIO Z за версию с процессором Intel Core i5-11300H составляет 2574 долларов, а i7-11375H обойдется в 3457 долларов.