Представлен ноутбук Vaio Z (2021) в корпусе из углеродного волокна

Сетевые источники сообщили о выходе ноутбука Vaio Z (2021), который работает под управлением ОС Windows 10 Home. Новинка характеризуется корпусом из углеродного волокна, 14-дюймовым дисплеем с в разрешением 4K, поддержкой HDR и 99,8% охватом цветовой палитры DCI-P3 (максимальная версия) и панелью с разрешением Full HD, чипами Intel Core 11-го поколения вплоть до 4-ядерного 8-поточного Core i7-11375H с тактовой частотой до 5,0 ГГц, от 8 до 32 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем PCIe от 256 ГБ до 2 ТБ, интерфейсами USB Type-C (Thunderbolt 4) и HDMI, 3,5-мм разъемом для наушников, массой 958 граммов, стереофоническими динамиками с поддержкой Dolby Audio, сканером отпечатков пальцев и веб-камерой. Цена ноутбука стартует с 2570 долларов.