Представлен ноутбук XMG PRO 16 Studio

Компания Schenker пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью XMG Pro 16 Studio M24, которая оценена в 1700 евро за базовую конфигурацию с 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 500 ГБ и дискретной видеокартой NVIDIA RTX 4060. Новинка также характеризуется 24-ядерным процессором Intel Core i9-14900HX с тактовой частотой до 5,8 ГГц, ОЗУ DDR5-5600, двумя слотами M.2 для SSD с интерфейсом PCIe 4.0, 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 240 Гц и калибровкой X-Rite, графикой GeForce RTX 4060 или RTX 4070, интерфейсами Thunderbolt 4, USB-C 3.2 Gen 2 и USB-A 3.2 Gen 1, портами HDMI 3.2, DP 1.4 и LAN (2,5 Гб/с), слотом для карты памяти microSD, 3,5-мм аудиогнездом, поддержкой Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E, а также батареей ёмкостью 73 Втч.