Представлен ноутбук XPG XENIA 15G 2024 на Core i7-14700HX

Принадлежащий компании ADATA бренд XPG пополнил ассортимент геймерских ноутбуков моделью XENIA 15G 2024, которая основана на 20-ядерном 28-поточном процессоре Intel Core i7-14700HX с тактовой частотой до 5,5 ГГц. Новинка также характеризуется дискретными видеокартами NVIDIA RTX 4060 или RTX 4070, 16 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 с возможностью расширения до 96 ГБ, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1200 пикселей и кадровой частотой 144 Гц, корпусом массой 2,25 кг, батареей ёмкостью 53,35 Втч, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, интерфейсами USB-C 3.2 Gen 2, USB-A 3.2 Gen 1, USB-A 3.2 Gen 2 и HDMI 2.1, портом RJ45 и 3,5-мм гнездом для наушников. Цена и дата начала продаж ноутбука будут объявлены позже.

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