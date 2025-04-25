Представлен ноутбук Xiaoxin 14 360 AI Yuanqi Edition на Core Ultra 7 255H

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью Xiaoxin 14 360 AI Yuanqi Edition, которая основана на 16-ядерном процессоре Intel Core Ultra 7 255H с тактовой частотой до 5,1 ГГц. Новинку также оснастили 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5x с пропускной способностью 8000 МТ/с, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, шарниром Tiangong четвёртого поколения с многозубчатой муфтой и плавным вращением на 360 градусов, 14-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем с поддержкой 10 точек касания, разрешением Full HD, яркостью 500 нит и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, веб-камерой разрешением Full HD, матричным микрофоном с шумоподавлением, интерфейсами USB-A 3.2 Gen1, HDMI и USB-C, 3,5-мм гнездом для наушников и ридером для карты памяти Micro SD. Ноутбук оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 960 долларов.

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