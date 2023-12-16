Представлен ноутбук Yunguai REV-9 с 64-ядерным CPU AMD Epyc

Сетевые источники сообщают об анонсе ноутбука Yunguai REV-9, который получил огромный корпус из алюминиевого сплава с размерами 420:325:46 мм. Новинку оснастили 64-ядерным серверным процессором AMD Epyc, графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop, четырьмя светодиодными полосками, 17,3-дюймовым экраном с разрешением 2,5К и частотой обновления 240 Гц или вариантом с разрешением 4К и кадровой частотой 120 Гц. Пока Yunguai REV-9 доступен для заказа в рамках краудфандинговой кампании на площадке Taobao. Какую сумму необходимо собрать для выпуска ноутбука, пока не раскрывается.