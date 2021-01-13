Представлен ноутбук для киберспорта ASUS ROG Strix SCAR

Компания ASUS на выставке CES 2021 представила новейший игровой ноутбук ROG Strix SCAR. Ноутбук сочетает непревзойденную игровую производительность в компактном размере.

ROG Strix SCAR будет оснащен мощной связкой процессора AMD Cezanne R9 с жидкометаллическим охлаждением в паре с видеокартой до GeForce RTX 3080, а также до 64 Гб оперативной памяти DDR4 3200 МГц. Быстрый доступ к приложениям и играм обеспечит высокоскоростной SSD-накопитель.

Дисплей ноутбука предлагает высокую частоту до 360 Гц. Новинка поддерживает технологию Dolby Atmosс 4 динамиками. В ноутбуке используется оптико-механическая клавиатура с подсветкой и большой трекпад.

ASUS ROG Strix SCAR новейшую систему охлаждения, новые вентиляторы, улучшенный отвод тепла от процессора. Емкость батареи увеличена до 90 Втч. Производитель заявляет, что быстрая зарядка способна зарядить за 40 минут 60% батареи.

Разъемы: три порта USB 3.2 Type-A, порт USB 3.2 Type-C, аудиоразъем, порт LAN RJ45, HDMI 2.0b и зарядка Type-C.