Представлен ноутбук с тонкими рамками ASUS VivoBook Y406UA

Компания Asus выпустила в Китае ноутбук VivoBook Y406UA, который может похвастаться очень узкими рамками – дисплей занимает 87% площади крышки. Новинку оснастили процессорами Intel Core i7-8550U (1,8-4,0 ГГц), Core i5-8250U (1,6-3,4 ГГц) и Core i3-8130U (2,2-3,4 ГГц), 4-8 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем на 128, 256 и 512 ГБ, 14-дюймовым TN-дисплеем с разрешением 1366:768 пикселей или IPS-панелью с разрешением Full HD, одним портом USB 3.1 Gen 1 Type-C, одним USB 2.0 и одним USB 3.1 Gen 1 Type-A, интерфейсом HDMI, слотом для карт памяти microSD, а также аккумулятором на 38 Втч. Вариант Core i5, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти оценена в 725 долларов.