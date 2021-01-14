Представлен ноутбук-трансформер ASUS Chromebook Flip CX5

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью Chromebook Flip CX5 (CX5500), которая получила предустановленную Chrome OS. Новинка характеризуется 15,6-дюймовым сенсорным экраном с разрешением Full HD, поддержкой специального пера и возможностью поворота на 360 градусов, процессорами Intel Tiger Lake 11-го поколения вплоть до 4-ядерного 8-поточного Core i7-1165G7 с тактовой частотой 4,7 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и твердотельного накопителя M.2 NVMe PCIe 3.0 до 512 ГБ, поддержкой Wi-Fi 6, портом USB 3.2 Gen2 Type-A, двумя разъёмами USB 3.2 Gen2 Type-C, интерфейсом HDMI 2.0a, автономностью до 12 часов, клавиатурой с подсветкой и HD-камерой 720p, массой 1,89 кг и габаритами 357,6:240,8:18,5 мм. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.