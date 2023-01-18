Представлен ноутбук-трансформер ASUS Vivobook S 16 Flip OLED

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью Vivobook S 16 Flip OLED (TP3604), главной особенностью которой стал раскрывающийся на 360 градусов экран. Новинка характеризуется чипами Intel Core тринадцатого поколения, 16-дюймовым сенсорным OLED-экраном NanoEdge с поддержкой разрешения 3,2K (3200:2000 точек), скоростью отклика 0,2 мс, кадровой частотой 120 Гц, стеклом Corning Gorilla Glass NBT, сертификацией VESA DisplayHDR True Black 500, 100% цветовой гаммы DCI-P3 или сенсорным IPS-дисплеем с поддержкой разрешения 1920:1200 пикселей и поддержкой сенсорного пера ASUS Pen 2.0 с распознаванием 4096 степеней нажатия, до 16 ГБ ОЗУ DDR4-3200, накопителем PCIe 3.0 вместимостью до 1 ТБ, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, по одному разъему USB 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.2 Gen2 Type-A, USB 2.0 и HDMI 2.1, 3,5-мм гнездом, полноразмерной клавиатурой ASUS ErgoSense, батареями ёмкостью 70 Втч и 50 Втч в зависимости от экрана, размерами 356,05:253,1:19,6 мм и массой 1,9 кг.