Представлен ноутбук-трансформер Chuwi MiniBook X

Компания Chuwi пополнила ассортимент ноутбуков моделью MiniBook X, который, если верить производителю, стал первым на рынке лэптопом с врезанной селфи-камерой. Новинка характеризуется четырехъядерным чипом Intel Celeron N5100 11-го поколения с графикой Intel UHD, 10,8-дюймовым экраном с разрешением 2K, соотношением сторон 16:10 и возможностью трансформации для использования в качестве планшета, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, симметричным разъемом USB-C и поддержкой быстрой 45-Вт зарядки. Цена ноутбука составляет 600 долларов.