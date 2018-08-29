Представлен ноутбук-трансформер Dell XPS 13 на Intel Amber Lake Y

Компания Dell пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров обновлённой моделью XPS 13, которая оснащается процессорами Intel Amber Lake Y. Речь идет о двухъядерной модели Core i5-8200Y с частотой 1,3–3,9 ГГц и Core i7-8500Y с частотой 1,5–4,2 ГГц. Оба процессора оснащаются графикой Intel HD Graphics 615, а их максимальное значение рассеиваемой тепловой энергии составляет 5 Вт.

Новинку также оснастили 13,3-дюймовым сенсорным дисплеем InfinityEdge с разрешением 1920:1080 или 3200:1800 пикселей, яркостью 400 кд/м2, углами обзора по горизонтали и вертикали 170 градусов, 4, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью до 1 ТБ, модулями Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, портами USB 3.1 Type-C и Thunderbolt 3, а также слотом microSD. Ноутбук появится в продаже 11 сентября по ориентировочной цене от 1000 долларов.