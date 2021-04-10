Представлен ноутбук-трансформер HP Chromebook x360 14c

Компания HP пополнила ассортимент хромбуков обновленной моделью Chromebook x360 14, которая получила двухъядерный чип Intel Core i3-1115G4 с тактовой частотой до 4,1 ГГц и UHD-графикой Intel. Новинка характеризуется 14-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, возможностью вращения на 360 градусов и поддержкой ввода посредством пальцев и специального пера, оперативной памятью DDR4-3200, твердотельным накопителем PCIe NVMe, аудиосистемой Bang & Olufsen со стереодинамиками, клавиатурой с подсветкой, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, двумя интерфейсами USB Type-C (10 Гбит/с), портом USB Type-A (5 Гбит/с), 3,5-мм разъемом для наушников, слотом для карт памяти microSD и аккумулятором ёмкостью 58 Втч. Цена на ноутбук стартует от 500 долларов.